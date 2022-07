Amazon Prime Day po raz pierwszy w Polsce. O co chodzi w promocji i co warto kupić

Czym jest usługa Amazon Prime?

Amazon Prime jest to subskrypcja, której zakup daje użytkownikowi możliwość korzystania z promocji i benefitów niedostępnych dla wszystkich. W ramach usługi Amazon Prime mieszczą się: dostęp do Amazon Prime Video, Prime Gaming, możliwość korzystania z wybranych ofert tylko dla subskrybentów (w tym corocznego wydarzenia Amazon Prime Day) oraz darmowa dostawa zamówionych produktów na platformie Amazon. Co ważne, dostawa jest darmowa bez względu na wysokość zamówienia. Jest więc konkurencyjną ofertą dla popularnego w Polsce Allegro Smart.

Usługa Amazon Prime kosztuje 49 zł za rok (w tym VAT). Plan miesięczny przewiduje cykliczną płatność w wysokości 10,99 zł. Usługę da się przetestować, korzystając z darmowego 30-dniowego okresu próbnego. Z subskrypcji można zrezygnować w dowolnym momencie.

Amazon Prime Day. Na czym polega promocja?

Z polskojęzycznej wersji największego sklepu na świecie polscy użytkownicy mogą korzystać od roku. Tegoroczne wydarzenie zwane Amazon Prime Day będzie więc po raz pierwszy dostępne dla klientów polskich i odbędzie się 12 i 13 lipca. Warto jednak pamiętać, że aby móc korzystać z promocji i ofert zaplanowanych w ramach Prime Day Amazona, należy być subskrybentem Amazon Prime.

Prime Day od Amazon - co to w ogóle jest? To wydarzenie zakupowe organizowane raz w roku przez Amazon. Dotyczy subskrybentów Amazon Prime z różnych krajów świata. Trwające 48 godzin wydarzenie odbędzie się w Austrii, Australii, Belgii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Francji, Niemczech, Włoszech, Japonii, Luksemburgu, Meksyku, Holandii, Portugalii, Singapuru, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i USA, a także po raz pierwszy w Polsce oraz w Szwecji. Amazon zapewnia wówczas dostęp do atrakcyjnych ofert, zniżek oraz promocji na zakup wielu wybranych produktów dostępnych na platformie Amazon.pl.

Promocje od Amazona. Co warto kupić na Prime Day?

Prime Day w Polsce to Black Friday dla subskrybentów Amazon Prime. Mogą oni skorzystać z dostępnych tylko dla nich promocji, a przesyłki zamówionych produktów są dla nich darmowe. Co obejmują promocje na Amazonie? Z jakich warto skorzystać? Największym zainteresowaniem cieszą się zniżki na elektronikę. Subskrybenci będą mogli kupić w atrakcyjnych cenach sprzęty oraz gadżety takich marek jak Apple, Sony, Huawei, Philips, Electrolux, Toshiba czy Bosch. Specjalne oferty obejmują również sprzęty produkowane pod markami Amazona, np. Kindle, Halo Band, czy Luna Controller.

Oprócz elektroniki Amazon Prime Day oferuje m.in.: zabawki, książki, odzież, obuwie, kosmetyki, gadżety i dekoracje do domu w niższych cenach. Produkty objęte ofertą pochodzą od wielkich marek, a także od małych i średnich firm. Oferta Prime Day dotyczy również gier na platformie Prime Gaming. Wybrane tytuły użytkownicy mogą pobrać za darmo. Okazje Prime Day Polska będą oznaczone specjalną etykietą "Okazja Prime Day".

Niedawno Amazon uruchomił w Polsce nowy program - Amazon Super. Ułatwia on zakupy niezbędnych produktów codziennego użytku. Użytkownicy Amazon Prime mogli dotychczas zamawiać od 10 do 20 produktów z danym oznaczeniem i liczyć na 10 proc. zniżki. Z okazji Prime Day wysokość zniżki wzrasta do 15 proc. za zakup produktów objętych programem.

Dostawa w Prime Day Polska

Często zachwalaną usługą Amazon Prime jest darmowa dostawa. Zakupione produkty, bez minimalnej kwoty, mogą trafić do klientów już następnego dnia lub w weekendy. Usługa darmowej i szybkiej dostawy jest dostępna nie tylko w trakcie trwania Amazon Prime Day. Subskrybenci Amazon Prime mogą z niej korzystać na co dzień.

Amazon Prime Day Polska to wydarzenie przygotowane dla subskrybentów, ale jego celem jest również zachęcenie jeszcze niezdecydowanych użytkowników do skorzystania z oferty Amazon Prime. Dostęp do zniżek przygotowanych z okazji Prime Day zyskują osoby, które zdecydowały się skorzystać z darmowego okresu próbnego. Z pierwszymi ofertami przygotowanymi dla członków Amazon Prime można zapoznać się przed planowanym Prime Day, odwiedzając stronę Amazon.

