Aplikacja dla rolników ma pomóc uzyskać dopłaty

"Przygotowujemy się do wprowadzenia tego w tym roku. Idealnym by było, gdyby to się udało zrobić przed jesienią i tak chcielibyśmy to zrobić. Ale będziemy dążyć do tego, żeby maksymalnie ten czas skrócić" - powiedział p.o. prezesa ARiMR Tomasz Nowakowski.