ASF. Minister Ardanowski: Nie jestem w stanie zmusić Polskiego Związku Łowieckiego do skutecznego odstrzału dzików

- Jest problem dzików i po raz kolejny powtórzę, że nie jestem w stanie zmusić Polskiego Związku Łowieckiego do skutecznego odstrzału dzików. Notabene zdanie organizacji ekologicznych, m.in. WWF, który jest obecny na posiedzeniu, jest takie... Przypomnę, co się działo na początku roku, kiedy minister środowiska zalecił odstrzały. Co pojawiło się w Polsce w debacie publicznej? Dziki chcą wymordować. To teraz ci wszyscy, którzy wtedy protestowali przeciw odstrzałowi dzików, są współwinni przenoszenia choroby - zaznaczył Ardanowski podczas posiedzenia ws. ASF.