ASF przyspiesza. Zaraza na jednej trzeciej terytorium Polski

– Nie znamy powodów tej sezonowości, czy wynika ona z tego, że rolnicy dalej są nieostrożni i stawiają pod chlewniami maszyny, którymi jeżdżą po polach, czy to muchy, czy zanieczyszczenia paszy wirusem – mówi Aleksander Dargiewicz, prezes stowarzyszenia hodowców PolPig.

Niemcy od pewnego czasu mówią o budowie stałego płotu na granicy z Polską – by powstrzymać wędrówki dzików z Polski. Berlin jest coraz bliżej podjęcia takiej decyzji. Jesienią tematem ma się zająć Bundestag. Brandenburgia i Saksonia mają już tymczasowe płoty, a trzeci land graniczący z Polską, Meklemburgia, ogłosił budowę takiego płotu w lipcu.

Wirus trafia i do małych gospodarstw, i do dużych. Ostatnie dwa ogniska choroby (16. i 17.) wykryto w gospodarstwach w województwie lubuskim i lubelskim, na przeciwległych krańcach kraju, gdzie utrzymywano po ok. 20 zwierząt. Z kolei 15. ognisko wykryto pod koniec lipca w warmińsko-mazurskim: w hodowli składającej się z 708 świń.