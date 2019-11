ASF. W okolicach Tarnowa dwadzieścia martwych dzików

"To nie jest normalne. Znajdowaliśmy padłe dziki w różnym wieku, od małego do dużego. To nie jest tak, że one dożyły swojego wieku - mówi jeden z uczestników akcji. - Kiedy dziki umierają ze starości chowają się w takich miejscach, do których rzadko człowiek trafi" - podała Gazeta Lubuska, powołując się na uczestników akcji przeszukiwania lasów w okolicy Tarnowa Jeziernego.