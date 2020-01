AstraZeneca zostawi w Polsce 1,5 mld złotych. Pierwszy kontrakt Polski w Davos

Krótkie oświadczenie, 5 minut przemówień i 1,5 mld zł wędruje do Polski. A przynajmniej na pierwszy rzut oka. Premier Mateusz Morawiecki w środę rozpoczął wizytę w szwajcarskim Davos, gdzie trwa Światowe Forum Ekonomiczne. W środę w ciągu dnia premier spotkał się z prezesem firmy AstraZeneca - Leifem Johanssonem. I już kilka godzin później panowie wspólnie ogłosili miliardową inwestycję w Polsce.

Koncern, tworzący między innymi leki stosowane w walce z nowotworami, na całym świecie zatrudnia ponad 60 tys. osób. Niebawem najpewniej zwiększy zatrudnienie w Warszawie. Firma w Polsce obecna jest od niemal trzech dekad, a warszawski oddział i tak jest już jednym z największych na świecie. Nie zmienia to faktu, że koncern w najbliższych latach ma znacznie poszerzyć obecność nad Wisłą.

- Badania i rozwój to obszar, na którym nam wyjątkowo zależy. To tutaj jest miejsce dla najlepszych specjalistów, to tutaj są wysokopłatne miejsca pracy. I właśnie dziś możemy podsumować kilkumiesięczny okres rozmów na temat bardzo dużej inwestycji w Polsce - mówił premier Mateusz Morawiecki.