Atak na statek. Pentagon oskarża Iran

Analityk 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Bedzie pretekst do uderzenia na Iran.Teraz robi sie przedpole w Izraelu i na wschodnim brzegu aby można bylo spokojnie przeprowadzić uderzenie.Iran to największa sól w oku i dla Izraela i dla USA.Oby to tylko nie wymknęło się z pid kontroli...