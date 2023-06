Auchan rzuca wyzwanie Żabce. Też postawi sklepy autonomiczne

O sprawie informuje portal wiadomoscihandlowe.pl i relacjonuje, że w Auchan Go nie ma sklepowej obsługi. Klient wejdzie do takiego sklepu za sprawą karty płatniczej, którą musi zbliżyć przy bramce wejściowej i numeru telefonu. Jest też jednak inna opcja: system kamer i czujników. Pozwala on wejść do sklepu za pomocą aplikacji.

Pierwszy Auchan Go w Warszawie

System wykorzystuje kamery wizyjne i czujniki półek do automatycznego wykrywania i liczenia produktów przez kupujących. Następnie po opuszczeniu sklepu przez klienta cyfrowo przetwarzana jest jego płatność. Kupujący dostaje po wszystkim paragon cyfrowych.

Znana jest też pierwsza lokalizacja sklepu autonomicznego od francuskiej sieci. Pierwszy Auchan Go pojawił się w Warszawie przy ul. Kasprzaka 29. Na razie jednak działa w nieoficjalnej formie, gdyż potrzeba najpierw przetestować wszystkie systemy. Oficjalnie ma wystartować za kilka dni – relacjonuje portal wiadomoscihandlowe.pl.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: money.pl: konkurs RównoWaga. Prokobieca firma roku

Jak wyglądają zakupy w Auchan Go?

Jak zatem wejść do sklepu Auchan Go? Trzeba podejść do panelu znajdującego się w widocznym miejscu na zewnątrz sklepu, a następnie:

przyłożyć swoją kartę płatniczą do czytnika zbliżeniowego lub (jeśli karta nie obsługuje transakcji zbliżeniowych) wsunąć ją do czytnika stykowego znajdującego się przy panelu oraz wpisać PIN – dzięki temu nastąpi weryfikacja karty płatniczej;

podać numer telefonu komórkowego - musi to być polski numer; opcjonalnie – podać NIP do faktury;

zapoznać się z regulaminem i zaakceptować go.

Istotne jest, aby w sklepach Auchan Go przestrzegać zasad regulaminu. Inaczej mogą pojawić się problemy z funkcjonowaniem systemu i w efekcie mogą pojawić się błędy, w tym naliczenia dodatkowych opłat za towary.

Auchan Go kontra Żabka Nano

To oznacza, że Auchan zamierza ukroić sobie kawałek tortu, który dotychczas w całości należał do Żabki. To właśnie ta sieć wprowadziła na szeroką skalę sklepy autonomiczne w Polsce. Żabek Nano, bo o nich mowa, jest w tej chwili w naszym kraju ponad 50.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.