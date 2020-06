Chodzi o odcinek autostrady A2 od węzła Lubelska (pod Warszawą) do obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Do lipca tego roku miał on już zostać zakończony i otwarty dla kierowców. Jednak już pod koniec kwietnia wykonawca - firma Polaqua - zwróciła się z prośbą o dodatkowe miesiące na zakończenie prac.