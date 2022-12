Awans w pracy – jak negocjować zmianę wynagrodzenia?

Awans – kiedy rozmawiać o wynagrodzeniu?

Wydawać by się mogło, że awans jest jednoznaczny z tym, że pracownik będzie więcej zarabiać. Jednak niekoniecznie musi oznaczać wyższą gratyfikację finansową. O podwyżkę trzeba zawalczyć. Jeśli już pracodawca wręcza Ci awans, to kiedy porozmawiać z nim o ewentualnym wzroście wynagrodzenia?

Jeśli z góry wiesz, że jesteś pretendentem do awansu i jego wręczenie przez szefa jest już kwestią czasu, poproś go o rozmowę o wynagrodzeniu. W przeciwnym wypadku, gdy awans spada na Ciebie niespodzianie, postaraj się o rozmowę w cztery oczy z pracodawcą w kwestii podwyżki. Najlepiej nie ukrywaj celu spotkania – rozmowy o pieniądzach zawsze są kłopotliwe, dla obu stron, dlatego daj przedsiębiorcy szansę, by się do niej należycie przygotował.