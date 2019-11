Awantura w Sejmie. Pełnoletni system do wymiany

"Proszę sprawdzić, czy wszystkie karty działają, czy światełka się nie święcą". "Nie działa". "Pani marszałek, karta mi nie działa!”. "To prawda, na urządzeniu wyświetliła się choinka". "U kogo nie działa czytnik?". To nie fragmenty dyskusji z działem IT, tylko fragmenty wczorajszego posiedzenia Sejmu. Posiedzenia zakończonego skandalem po tym, jak marszałek Elżbieta Witek zarządziła powtórne głosowanie w sprawie wyboru posłów do Krajowej Rady Sądownictwa. Wcześniej sejmowe mikrofony wyłapały słowa jej partyjnej koleżanki ostrzegającej, że PiS może przegrać głosowanie.

Posłanka do marszałek: "trzeba anulować, bo my przegramy". Lewica już zapowiada donos do prokuratury

Poza politycznym kontekstem nocnych wydarzeń przy Wiejskiej istotny jest aspekt techniczny. Do sytuacji nie doszłoby, gdyby nie problemy z systemem do głosowania. Problemy, które nie są w Sejmie niczym nowym. Posłowie IX kadencji przekonali się o tym już przy głosowaniu nad wotum zaufania dla premiera - wg oficjalnych wyników troje parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej miało poprzeć rząd. Złożyli oficjalne protesty, w których stwierdzili, że to błąd systemu do głosowań.

Także feralnej nocy, jeszcze przed trwającym kilka minut głosowaniem nad członkami KRS, posłowie zgłaszali problemy z kartami do głosowań. Wymieniono ją m.in. Michałowi Szczerbie.

Zamieszanie na Wiejskiej. Problem z głosowaniem

Nieprawidłowo działający system do głosowania był także jedną z przyczyn sejmowego chaosu przy okazji głosowania ustawy budżetowej w grudniu 2016 r., który zakończył się okupacją Izby przez posłów opozycji. System potrafił zepsuć się także w 2008 r., ponieważ był to... rok przestępny. Sam system działa, choć lepszym określeniem będzie - "jest zainstalowany", w Sejmie od 2001 r. Jest więc pełnoletni.

Kancelaria Sejmu jest świadoma problemu - w końcu w planie postępowań przetargowych na rok 2019 zawarła wydatek niemal 5 mln zł na "przebudowę i rozbudowę systemu obsługi głosowań w Sali Posiedzeń Sejmu". Sęk w tym, że próżno na sejmowych stronach szukać samego ogłoszenia o przetargu, choć w sierpniu "Rzeczpospolita" informowała o nowej specyfikacji zamówienia. Zapytana o sprawę Kancelaria nie odpowiedziała na nasze pytania.

O przyspieszenie wymiany zdążył zaapelować już wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.

Zaplanowana na ten rok wymiana systemu jest kolejnym podejściem do sprawy. Kontrakt z 2015 r. unieważniono, a kolejny - ten z 2017 r. - jego wykonawcą było Asseco - został w ub. roku anulowany już po dostarczeniu urządzeń. Według nieoficjalnych informacji miały one nie przejść testów, przez co pracownicy parlamentu w trybie ekspresowym instalowali po wakacjach 2018 r. stary system, by posłowie mogli głosować.

"Nie zrealizowano przebudowy i rozbudowy systemu obsługi głosowań, na który zaplanowano 2,78 mln zł. Wykonawca nie ukończył w wyznaczonym, kolejnym terminie przebudowy i rozbudowy SOG. Szef Kancelarii Sejmu odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Wykonawca zapłacił karę za zwłokę w realizacji umowy w kwocie 1,398,5 mln zł oraz za odstąpienie od umowy – 932,3 tys. zł" - czytamy o tamtym kontrakcie w sprawozdaniu NIK, który kontrolował wydatki Sejmu w 2018 r.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące