Badanie ruchu na stacjach paliw: Najlepiej tankować w niedziele. W piątki, czwartki i środy jest najgorzej

Z najnowszego raportu firmy technologicznej Proxi.cloud wynika, że młodzi Polacy korzystający z aplikacji mobilnych przeważnie odwiedzają stacje benzynowe 3 lub więcej razy na 3 miesiące – 67,5 proc. Z tego można wnioskować, że pojawiają się tam średnio raz na ok. 30 dni. Krzysztof Romaniuk, Dyrektor ds. Analiz Rynku Paliw z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, uważa, że głównym powodem tak częstych wizyt jest tankowanie samochodów i innych pojazdów. Oczywiście konsumenci korzystają też ze sklepów i restauracji znajdujących się w takich punktach.

– Sądzę, że prawie 70% badanych osób w wieku od 18 do 34 lat rzeczywiście posiada samochód osobowy. Pozostałą grupę stanowią młodzi ludzie, którzy robią tam najpotrzebniejsze zakupy w niedziele niehandlowe, a także w godzinach nocnych, gdy okoliczne sklepy są już zamknięte. 19,4 proc. konsumentów pojawia się na stacjach paliw raz na 3 miesiące, a 13,1proc. – 2 razy – informuje Adam Grochowski, analityk z Proxi.cloud.

Najbardziej oblegany jest ORLEN. W ciągu 3 miesięcy badany konsument odwiedza go średnio 5,03 razy. Potem jest BP – 3,36, Shell – 3,14, a także Circle K – 2,94. Pierwszą piątkę zamyka Lotos – 2,53. Lider rankingu ma znaczącą przewagę nad konkurencją z powodu największej liczby placówek. Dzięki mocno rozbudowanej sieci, łatwiej do niego trafić i może zaproponować swoim klientom bardziej rozwinięte programy lojalnościowe.

– Stacje ORLEN są nowoczesne, atrakcyjne wizualnie i oferują szeroki asortyment towarów. Placówki pozostałych sieci posiadają podobny standard wyposażenia i oferowanych usług, ale pod względem ilości znacznie odbiegają od płockiego potentata. I to jest główny powód zaobserwowanej różnicy – stwierdza ekspert z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

Analiza wykazała również, że największy ruch na stacjach panuje od godz. 14.00 do 16.00 – ok. 8 proc. odwiedzin. Dr Jakub Bogucki, Analityk Rynku Paliw z portalu e-petrol.pl, tłumaczy, że o tej porze dnia większość młodych osób wraca z pracy lub z uczelni i w drodze do domu jedzie na stację. Przy okazji tankowania samochodu można zrobić niezbędne zakupy, a także szybko zjeść ciepły posiłek. Dzięki temu niektórzy zyskują poczucie zaoszczędzonego czasu.