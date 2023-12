Mają miliony, żyją skromnie. "Znajomi pytali, czy jestem spłukana"

Nauka potwierdza filozofię stojącą za skromnym stylem życia Buffetta. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Pensylwanii w Wharton School w marcu 2023 r. wykazały, że im więcej zarabiamy, tym większe jest nasze zadowolenie z życia. Ale jest to prawda "tylko do pewnego momentu". Naukowcy ustalili, że punktem zwrotnym są dochody na poziomie od 100 tys. dol., czyli około 420 tys. zł i wyże j.

Mitzi Perdue nie traktuje swojego majątku jako prywatnej kasy

Perdue wspomina, że takie podejście do życia wyniosła z domu, gdzie sukces mierzony był tym, co możesz dać innym. Podobną filozofię podzielała rodzina jej męża. Przez 17 lat byli małżeństwem, aż do śmierci męża. W tym czasie mieli najwyższy rachunek u szewca w Maryland, ponieważ zamiast wyrzucać buty, oddawali je do naprawy. Mimo zatrudniania 20 tys. osób zawsze latali klasą ekonomiczną — mówi Perdue w wywiadzie dla Fortune.