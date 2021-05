Beata Kozidrak w kampanii światowego giganta. Gwiazda reklamuje "rewolucję smaku"

Wybór nowej ambasadorki popularnego napoju był dla Coca-Coli oczywisty. Jak przekonuje dla serwisu dlahandlu.pl Klaudia Pac z Coca-Coli, to niekwestionowana diwa od lat podbijająca serca fanów w każdym wieku.

W tej odsłonie kampanii producent zachęcać będzie, by to sami klienci przekonali się, że to „Najlepsza Coca-Cola ever”. Firmie bardzo zależy na sukcesie, bo zapewne w amerykańskiej centrali ciągle jeszcze pamiętają historię „New Coke”.