Będzie kontrola w "Trójce". Inspekcja pracy sprawdzi, czy nie dochodziło do mobbingu

KRRiT jednak nie chciała rozpoznać sytuacji w "Trójce". Bodnar informuje, że Rada zbywa doniesienia medialne o tym, co się dzieje w radiu i uznaje je za "nierzetelne".

"Pisma Rady oparte są wyłącznie na stanowisku pracodawcy i nadawcy - zupełnie pomijają stanowisko pracowników i dziennikarzy. Pomijają też to, że szefowa radia publicznego zakazała pracownikom 20 lipca wypowiedzi dla mediów" - pisze RPO, cytowany przez "GW".

Zastępca rzecznika Stanisław Trociuk zwrócił się również do głównego inspektora pracy. W liście do GIP zawarł szereg zarzutów i nieprawidłowości, do których miało dochodzić w Programie Trzecim PR.