"Będziemy spadać z bardzo wysokiego konia". GUS podał dane na temat PKB

"GUS potwierdził, że w I kwartale PKB wzrósł o 8,5% r/r, przy umiarkowanym wzroście inwestycji (4,3% r/r) i hamowaniu konsumpcji (6,6% r/r). To, co zwraca uwagę, to monstrualny wkład zmiany zapasów (7,7 pkt. proc.). Będziemy w tym cyklu spadać z bardzo wysokiego konia" - czytamy w komentarzu banku Pekao.