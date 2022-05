Polska gospodarka ma za sobą mocny początek roku. Z czasem będzie coraz gorzej

To wynik lepszy nawet od prognoz ekonomistów, którzy i tak wydawali się bardzo optymistycznie nastawieni do publikacji. Średnia typowań sugerowała wynik na poziomie 8 proc .

Zaskakująco mocny pierwszy kwartał

Gospodarka zwolni w kolejnych kwartałach

W porównaniu z Komisją Europejską dużo bardziej optymistycznie nastawieni do wzrostu polskiej gospodarki w 2022 roku są ekonomiści mBanku. Wierzą, że średnioroczny wzrost PKB może być na poziomie 4,8 proc. To, co łączy oba przewidywania, to fakt, że z czasem coraz bardziej będzie uwidaczniać się spowolnienie.