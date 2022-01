Polska gospodarka urosła najmocniej od 2007 roku. GUS opublikował dane o PKB

mareg 29 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Na koniec 2020 PKB Polski wyniósł 2,324 bln PLN. realny wzrost PKB o 5,7% w 2021 oznacza przyrost o 132 mld PLN. Tymczasem dług publiczny w 2021 wzrósł o ok 150 mld PLN - więcej niż realny PKB. A przecież w 2021 praktycznie nie było już "tarcz" COVIDowych...Wygląda na to że nasz wzrost PKB jest wciąż pompowany rosnącym długiem. Niezbyt dobrze wróży to na przyszłość. Wygląda na to że PIS spodobało się zadłużanie państwa poza budżetem i wydawanie pieniędzy publicznych poza wszelką kontrolą. W 2022 zaplanowano kolejne 30 mld nowego długu funduszy pozabudżetowych. A ile będzie faktycznie? Z 400 mld nowego długu za lata 2020-2021 tylko ok 1/3 mld poszła na walkę z COVIDem...