Amerykańska gospodarka wcisnęła gaz do dechy. Takich wyników nie miała od 1984 roku

W trzecim kwartale 2021 odnotowany roczny wzrost PKB był o wiele niższy. Wyniósł 2,3 proc. Mamy więc do czynienia z 3-krotną przebitką .

PKB USA. Jest zaskoczenie

To spore zaskoczenie dla ekonomistów, którzy liczyli na solidne przyspieszenie, ale raczej do 5,5 proc. To na tle bardzo mocnego pierwszego półrocza ten wynik nie robiłby aż takiego wrażenia. Jest inaczej, ale teraz poprzeczka została zawieszona już bardzo wysoko.