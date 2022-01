Bank USA bardziej agresywny w kwestii stóp procentowych. Co z NBP i reakcją rynku?

Amerykański bank centralny (Fed), w przeciwieństwie do NBP , ciągle utrzymuje niemal zerowe stopy procentowe. Jego szef Jerome Powell przyznał, że to się niedługo zmieni , bo - jak wskazał - istnieje spora przestrzeń do podwyżek oprocentowania w związku z wysoką inflacją w USA i dobrą kondycją rynku pracy.

Zmiany w USA i wpływ na Polskę

Jak bardziej agresywna polityka Fed wpłynie na decyzje podejmowane przez NBP w kwestii stóp procentowych? W mBanku oceniają, że nie będzie większej skali podwyżek ponad to, co do tej pory planowano. Gdy dojdzie do pierwszej podwyżki stóp procentowych w USA, prawdopodobnie oprocentowanie w NBP będzie już powyżej 3 proc.