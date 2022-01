Zapaść ukraińskiej gospodarki i sankcje na Rosję. Eksperci wieszczą też problemy w Polsce

Gość 29 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

ROSYJSKI SWIFT - PRACUJE W ROSJI OD 4 LAT! Nikt przy zdrowych zmysłach nie czekał by 8 lat ze go od SWIFT odłączą bezczynnie! Zwłaszcza Rosją która jako ZSRR już taki system rozliczeniowy robiła - Interfaks. Całe zamieszanie ze SWIFT powstało dla tego ze Rosją wykorzystywała go do rozliczeń KRAJOWYCH! Więc odłączenia od tego systemu w 2014r zwyczajnie uziemiło system bankowy kraju. Po pierwszej groźbie odłączyć od SWIFT, Belgia ( właściciel systemu ) zrobiła Rosję jednym z dyrektorów zarządu SWIFT kategorycznie wykluczając możliwość odcięcia. A mimo to Rosją w ciągu roku stworzyła własny system przerzucając do niego operacje krajowe. Inni użytkownicy ile tworzą swój system ile zaczęły korzystać z kilku systemów jednocześnie, Belgowie ponieśli straty przez cudzą winę i są wściekli. Bo nawet wspomnienie o odcięciu Rosji było sygnałem dla innych użytkowników ze system jest NIEBEZPIECZNY i najmniejsze co zrobiły to przeniosły część operacyj do Chińskiego SWIFT. Rosją nie oberwała a SWIFT został załatwiony. Obecnie Rosją korzysta z niego do rozliczeń zagranicznych i części krajowych, więcej z wdzięczności. Belgowie na same wspomnienie Bidena o SWIFT zareagowały wściekłą odmową, ale tym razem ustami UE. Którą odcięcie Rosji od SWIFT pozbawi wszystkiego w tym ropy i gazu bo nie będą mogły opłacić surowce. Więc odcięcie od SWIFT będzie uderzeniem atomowym tylko ze nie po Rosji a po UE! Rosją sobie poradzi: Chiny i Kazachstan SWIFT mają.