Komisja Europejska prognozuje PKB Polski. Oczekuje, że inwestycje prywatne pozostaną "stłumione"

Jak co kwartał Komisja Europejska przedstawiła swoje prognozy gospodarcze . W porównaniu z szacunkami z lutego dużo gorzej postrzega perspektywy rozwoju Polski . Wcześniej eksperci przewidywali wzrost PKB w 2022 roku na poziomie 5,5 proc. Teraz to już tylko 3,7 proc. A w kolejnym ma być jeszcze mniej - 3 proc.

Mniejsza konsumpcja, słabe inwestycje

"Szczególnie większa niepewność co do perspektyw gospodarczych i podwyższona inflacja obniżą skłonność gospodarstw domowych do wydatków, choć duży napływ uchodźców z Ukrainy da impuls do wzrostu konsumpcji i pozwoli nieco zrekompensować wyżej wymienione czynniki" - czytamy w raporcie KE.