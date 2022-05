Wojna w Ukrainie pogłębiła deficyt w handlu zagranicznym. Bilans najgorszy od lat

Z powodu wojny załamał się eksport do Ukrainy. Z kolei sprzedaż do Rosji i Białorusi spadła z powodu sankcji. Udział tych krajów w eksporcie Polski obniżył się do najniższego poziomu od co najmniej 2000 roku - wynika z najnowszych danych NBP. W marcu deficyt w handlu zagranicznym przekroczył 14 mld zł. Biorąc pod uwagę bilans ostatnich 12 miesięcy, statystyki są najgorsze od wielu lat.