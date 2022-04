"Rosja stała się krajem toksycznym". Nawet Chiny kalkulują, czy biznes z Moskwą się opłaca

Jak powiedzieć, że sankcje działają, bez mówienia o nich?

Rosyjska gospodarka uzależniona jest od importu

- Niektóre sankcje uderzają w dostawy konkretnych surowców, produktów i towarów do Rosji. Dotyczy to m.in. gałęzi przemysłu wykorzystujących produkty wysoko zaawansowane technologicznie, o podwójnym zastosowaniu (które można wykorzystać w przemyśle zbrojeniowym) lub w przemyśle rafineryjnym. Około 1/5 importu do Rosji to produkty wysoko zaawansowane technologicznie. Do tego dochodzi teraz zakaz wjazdu rosyjskich przewoźników do krajów Unii Europejskiej i zawijania do portów – wyjaśnia Jan Strzelecki.