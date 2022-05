Każdego dnia polska gospodarka traci 160 mln zł. Na liczniku jest już ogromna kwota

nick 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Przestańcie okłamywać ludzi, że UE coś daje Polakom. To jest pożyczka na ratowanie EuroKołchozu , żebyście mieli za co kupować od Niemców, Francuzów, żeby ich firmy nie poupadały. UE wam załatwi pracę za miskę ryżu do końca życia