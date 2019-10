"Belfer z parlamentu" odchodzi po 10 latach. Spiker John Bercow idzie na emeryturę

Spiker John Bercow był postacią powszechnie szanowaną nawet przez tych parlamentarzystów, którzy byli przez niego usadzani niczym dzieci w szkolnej ławce. Bo właśnie do belfra Bercow bywa porównywany – surowy, ale sprawiedliwy i charyzmatyczny. Konsekwentny i pewny swego, choć wielokrotnie musiał porządek zaprowadzać podniesionym głosem.

Dekada jest urzędowania będzie się kojarzyła z wykrzykiwanym przez niego (podobno co najmniej 14 tys. razy) hasłem: "order!", czyli "spokój!". Zwłaszcza w ostatnich tygodniach, gdy parlamentarzyści kłócili się o termin i zasady wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, przywoływanie do porządku było koniecznością.

O rezygnacji ze stanowiska Bercow poinformował na początku września. Parlament wyłoni jego następcę w poniedziałek.

Środowe obrady były ostatnimi, które poprowadził. Boris Johnson podziękował mu za wieloletni trud, używając przy tym skojarzenia z tenisem, ulubionym sportem spikera. Pochwalił go więc za to, że nie był tylko "bezwzględnym sędzią", który "zarzucał wszystkich swoimi myślami i opiniami niczym podajnik do piłek tenisowych".