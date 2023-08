Bezpłatne leki dla dzieci i seniorów. Jest decyzja prezydenta

dziadek nieja... 13 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Szum na cały świat o tym bezpłatnych lekach, aż rzygać się już chce od tej propagandy. WSZYSTKO ZALEŻY OD TEGO, JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA LISTA TYCH LEKÓW. Te rządowe cepy młócą ten temat a "ciemny lud" już to kupuje. Witamina C, gaziki, plastry na odciski, wata (może też cukrowa) i inne "cenne leki ratujące zdrowie i życie" - to jest wałkowane od miesięcy aż do obrzydzenia tematu. A P.A. Duda się tym zachłystuje tak, jak odzyskaniem wolności. Darmowe leki - ciekawe kto pokrywa różnicę wynikającą z tej "bezpłatności". Przecież producenci to nie wolontariusze. Wodę z mózgu to sami sobie zróbcie - to do propagandystów rządowych.