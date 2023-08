Bezpłatne leki dla dzieci i seniorów tylko ze specjalnym kodem

Do tej pory z bezpłatnych leków mogły korzystać osoby po 75. roku życia. Kiedy uchwalone przez Sejm przepisy wejdą w życie, taka możliwość zostanie rozszerzona na dzieci i młodzież do 18. roku życia i osoby, które skończyły 65 lat . Rozszerzona zostanie też lista leków - z ponad 2 tys. do 4 tys. pozycji.

Bezpłatne leki. Oto szczegóły

Z rządowych danych wynika, że z programu bezpłatnych leków refundowanych skorzystało do tej pory ok. 4 mln seniorów. Od wejście w życie programu we wrześniu 2016 r. do końca 2022 r. zaoszczędzili oni w aptekach łącznie ponad 4,3 mld zł. Po zmianie program będzie dostępny dla ok. 16 mln osób, z czego siedem milionów dzieci i młodzieży.