We wtorek Główny Urząd Statystyczny opublikował długo wyczekiwany wskaźnik dotyczący rynku pracy – tzw. stopę bezrobocia według BAEL, która uwzględnia gotowości do podjęcia pracy. Wskaźnik ten analizuje rynek pracy nie od strony przedsiębiorstw, a od strony pracowników i to niezależnie od formy zatrudnienia.

Co mówią nam najnowsze statystyki? Zacznijmy od tego, że stopa bezrobocia według BAEL wyniosła w drugim kwartale 3,1 proc. i pozostała na takim samym poziomie jak w pierwszym kwartale. Oznacza to, że osoby bezrobotne stanowiły 3,1 proc. ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej.

Po drugie, zatrudnienie spada, ale daleko nam do najczarniejszych prognoz. Od początku kwietnia do końca czerwca liczba osób pracujących zmniejszyła się o 151 tys.

- To oczywiście dużo, ale nie jest to ubytek, który cofa polski rynek pracy o kilka lat – Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora ds. badań i analiz w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Nietrafiona hipoteza

- Hipoteza o lipcu jako pierwszym miesiącu w czasie pandemii ze wzrostem miesiąc do miesiąca liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw niestety nietrafiona. Wzrost przeciętnego zatrudnienia to dalej wydłużanie czasu pracy, jak również powracanie pracowników z zasiłków czy urlopów – napisali ekonomiści Banku Pekao.

Najgorsze przed nami?

- PKB w drugim kwartale spadł o 8,2 proc. rok do roku, a zatrudnienie (według BAEL) o 1,3 proc. rok do roku. Udało się uniknąć najgorszych scenariuszy dla rynku pracy. Tak duży rozjazd się jednak nie utrzyma: gospodarka realna minęła już dołek, liczba pracujących w dalszym ciągu spada – napisali.

Andrzej Kubisiak zwraca natomiast uwagę, że trzeci kwartał na rynku pracy jest dość specyficzny. Jest to okres wakacji, prac sezonowych, często wzmożonego zapotrzebowania na pracowników. - Trzeci kwartał powinien być relatywnie dobry. Niepewność pojawia się co do czwartego kwartału. Czwarty kwartał to okres, kiedy sezonowo bezrobocie rośnie, sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza – ocenia ekspert.