Białoruś. Władimir Putin zapewnił Aleksandrowi Łukaszence 1,5 mld dolarów kredytu

Putin nie omieszkał pogratulować publicznie Łukaszence wygranej w sierpniowych wyborach prezydenckich. Przypomniał też podczas publicznej części spotkania, że uczynił to już wcześniej pisemnie oraz telefonicznie.

Zobacz: Białoruś. Dworczyk podał datę spotkania z opozycją. Wyjaśnił, czemu nie będzie Hołowni

Spotkanie Łukaszenki - którego wyprawa do Soczi jest pierwszą zagraniczną wizytą od wyborów - i Putina miało też podkreślić współpracę obu państw w sferze obronnej. Putin przypomniał, że w poniedziałek rozpoczną się kilkudniowe manewry rosyjsko-białoruskie.

- Aby nie było żadnych spekulacji, powtórzę jeszcze raz - jest to przedsięwzięcie, które zaplanowano i nawet zapowiedziano jeszcze w zeszłym roku. Po zrealizowaniu programu wspólnych ćwiczeń rosyjskie oddziały wrócą na miejsca swojej stałej dyslokacji - wyjaśnił.

- Jeśli chodzi o element wojskowy, to istnieje nasz plan i będzie on zrealizowany. Zostanie wprowadzony w życie. W ciągu roku na terytorium Białorusi i Rosji mamy praktycznie co miesiąc wspólne przedsięwzięcia. Wszystko będziemy robić tak, jak zaplanowaliśmy - powiedział rosyjski polityk.