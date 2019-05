Biedroń: trzeba wznowić działania komisji majątkowej

Lider Wiosny zwrócił się też z apelem do premiera Mateusza Morawieckiego i minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej o zawieszenie od września lekcji religii w szkołach.

- Do czasu wyjaśnienia niejasnych relacji między państwem, a Kościołem, nauczanie lekcji religii powinno być zawieszone, a później wycofane. Potrzebujemy do tego tylko prostego rozporządzenia - oświadczył Biedroń. Dodał, że w zamian za to proponuje więcej lekcji języka angielskiego.