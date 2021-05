Bill Gates się rozwodzi. Podział majątku 146 mld dol. może być trudniejszy niż u Bezosów. Intercyzy nie ma

Texas US 11 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Przecież to jest dla picu. Takie sprawy dogaduje się długo wcześniej i nie mają one znaczenia. Tu chodzi wyłącznie o dywersyfikowanie zabezpieczeń na wypadek kryzysów, które nadejdą i wojen. Co prawnicy wiedzą - są tylko miernotami wynajętymi za kasę. W Polsce nie ma w ogóle prawników. To jakieś towarzystwo wycieczkowe, zbłąkane dusze.