wiadomości Krzysztof Janoś 46 minut temu

Bitcoiny kopali w urzędzie miasta. Grozi im do 5 lat więzienia

Czterech urzędników polkowickiego ratusza postanowiło dorobić się na bitcoinach. Problem w tym, że kombajn do ich wydobywania podłączyli do urzędowego gniazdka. Teraz mogą trafić do więzienia za kradzież prądu. Zyski pozostaną ich tajemnicą.

