Błąd aplikacji Orlen Pay. Płacił za paliwo, a sąd nałożył grzywnę w wysokości kilkuset zł

Orlen przeprasza, lecz oskarżenia nie wycofuje

- Pismo od Orlenu opatrzone jest datą 18 września. Dostałem oficjalne przeprosiny oraz - co najśmieszniejsze - kartę podarunkową o wartości 50 zł. Żadnego pisma ani do sądu, ani na policję jednak nie wysłali, więc formalnie wciąż miałem być oskarżony o kradzież. Cuda na kiju - dodaje.

Kolejne miesiące oczekiwań

- To był jakiś żart. Cała ta aplikacja to jedna wielka pomyłka. Orlen mnie niesłusznie oskarżył, potem się na mnie wypiął. Jedyne, czym mogłem się wtedy nacieszyć był bon na 50 zł do wykorzystania na stacji - wspomina ironicznie rozmówca.

Pan Jakub nie zgadzał się z grzywną i po konsultacji z prawnikiem napisał sprzeciw do wydanego wyroku. Czekały go jednak kolejne miesiące oczekiwań. Finalnie postępowanie zostało co prawda zakończone, a nasz czytelnik uniewinniony, ale miało to miejsce dopiero w drugiej połowie stycznia.