Blokada na granicy z Białorusią. Jest decyzja szefa MSWiA

Dodano, że ograniczenia w ruchu będą obowiązywać do czasu zniesienia przez białoruskie władze ograniczeń wobec polskich przewoźników. Podkreślono, że białoruscy przewoźnicy mogą kierować się na Białoruś przez Litwę i Łotwę.

Kolejne zamknięte przejście graniczne

Atmosfera na linii Warszawa-Mińsk staje się coraz bardziej napięta. Przypomnijmy, że od 10 lutego zamknięte jest przejście graniczne w Bobrownikach. Rząd tłumaczy to kwestiami bezpieczeństwa. Białoruskie niezależne media twierdziły, że był to celny cios dla reżimu Łukaszenki, bo utrudnił przemyt papierosów. Głośne śledztwo polskiej straży granicznej to potwierdziło.