"Bodzio" jest kojarzony z przejechaniem psa. Firma może się domagać odszkodowania za naruszenie dobrego imienia

- Powództwa o naruszenie dobrego imienia firmy przez pracowników coraz częściej trafiają do sądów. Sprawy o zadośćuczynienie lub odszkodowanie to jednak często prawdziwa walka, bo niekiedy bardzo trudno jest wycenić, jaką szkodę tak naprawdę poniosła firma w wyniku naruszenia jej reputacji – mówi mec. Jacek Miłaszewski, który specjalizuje się w sprawach o ochronę szczególnych wartości, np. wizerunku i dobrego imienia.

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak duży samochód dostawczy przejeżdża psa. Nie wydaje się, by kierowca potrącił psa przypadkowo – wprost przeciwnie, nie dość, że czerpie satysfakcję z zaatakowania zwierzęcia, to jeszcze specjalnie zatrzymał się, by je dobić. Używając przekleństw, na bieżąco komentował zdarzenie, a następnie wrzucił filmik do internetu.