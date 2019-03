Bohaterka reportażu money.pl z Orderem Odrodzenia Polski

Zofia Hołub, wraz z 14 żyjącymi Polakami, została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. To drugie najważniejsze cywilne odznaczenie państwowe - po Orderze Orła Białego.

- Kiedy prowadzę rozmowy na temat II wojny światowej z przedstawicielami innych krajów, a te dyskusje są czasem niezwykle emocjonalne, to podkreślam, że warto patrzeć na Polaków w tamtych czasach z pewnej perspektywy. Bo u nas nie było tak jak na przykład we Francji. U nas za pomoc Żydom groziła śmierć, i to dla całej rodziny. Również dla dzieci – podkreślał w przemówieniu prezydent Duda.