74 złote. Tyle Kowalski zarabiał w przeddzień wojny. Sprawdziliśmy, co mógł za to kupić

Polski robotnik przed wojną za zarobione 74 zł mógł kupić prawie 50 kg wołowiny, ale na auto musiał pracować 6 lat. Sprawdziliśmy, kto miał lepiej - Kowalski A.D. 1939 czy Kowalski A.D. 2018.

Jak kształtowały się zarobki przed wojną? Na co mógł sobie pozwolić Kowalski w 1938 r.? Prześledziliśmy stare roczniki statystyczne GUS. Wychodzi na to, że Kowalski biedy nie klepał, o ile mieszkał na zachodzie lub w centrum kraju. Zdecydowanie gorzej wiodło się mieszkańcom wschodnich terenów. Dystans Kowalskiego do Kowalskiej był natomiast ogromny. Mężczyźni zarabiali przed wojną niemal dwa razy tyle, co kobiety.