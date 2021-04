Bon turystyczny. Znikają obostrzenia, wraca popyt. Tysiące aktywacji dziennie, będą masowe kontrole

Miliardy z bonów do wydania

Ci, którzy zachowali bony na "lepsze czasy", będą mogli z nich skorzystać w te wakacje. Jak dowiedział się money.pl, rządowi zależy, by jak najwięcej Polaków sięgnęło po wakacyjny bon jeszcze tego lata. Między innymi po to, by pieniądze trafiły, jak najszybciej do przedsiębiorców.