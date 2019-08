Bonus za utrzymanie wagi. Firma walczy z otyłością pracowników

To element układu zbiorowego pracy , który Pemex negocjuje ze swoimi pracownikami. Związki zawodowe zaakceptowały takie dodatki.

Nie podoba się to jednak ekspertom, którzy wskazują, że przyznawanie podobnych bonusów może prowadzić do "stygmatyzacji osób otyłych". Poza tym eksperci wskazują, że obwód talii często jest związany z genetyką, więc trudno go kontrolować.