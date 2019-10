Boris Johnson chce wcześniejszych wyborów. To oficjalne

O pomyśle na rozpisanie wcześniejszych wyborów na Wyspach mówi się od dawna. Wielu sądziło, że to jedynie straszak padający z ust premiera. Sytuacja jest jednak dynamiczna i jak poinformowała korespondentka telewizji Sky News Beth Rigby, rząd Borisa Johnsona szykuje się do złożenia wniosku o rozpisanie wcześniejszych wyborów w taki sposób, by w poniedziałek 28 październiku odbyło się nad nim głosowanie w Izbie Gmin.

Kilkanaście minut po podaniu informacji przez korespondentkę Sky News, Boris Johson pochwalił się na Twitterze listem, który skierował do lidera Partii Pracy Jeremy'ego Corbyna. Zaapelował w nim o poparcie wniosku, by rozpisać wybory na 12 grudnia lub poparcie przez Laburzystów przyspieszonych prac nad ustawą wdrażającą zapisy "umowy rozwodowej" Londynu z Brukselą.

To, że rząd złoży wniosek nie oznacza, że wybory się odbędą. Brytyjski system przewiduje bowiem, że rządowy wniosek musi zostać poparty przez 2/3 Izby Gmin (433 głosów), a Torysi Johnsona nie mają nawet połowy. To oznacza, że wniosek musi poprzeć Partia Pracy. W razie zwycięstwa pomysłu premiera, parlament zostanie rozwiązanie o północy 6 listopada. W razie złożenia wniosku o wybory przez opozycję wystarczy zwykła większość.

We wspomnianym liście do lidera opozycji Boris Johnson wyjaśnił, że w razie oficjalnego przełożenia przez UE brexitu do 31 stycznia 2020r., wybory będą koniecznością, by uniknąć kolejnego paraliżu procesu w Izbie Gmin. Wybory zaplanowane na 12 grudnia mają pozwolić na sformowanie rządu przed Bożym Narodzeniem i poparcie umowy w razie zdobycia samodzielnej większości przez Torysów lub prób dalszych negocjacji w razie przejęcia Izby Gmin przez Laburzystów.