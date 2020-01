Boris Johnson uruchamia super-wizy dla naukowców

Program przyspieszonych wiz dla naukowców rusza od lutego. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson chce w ten sposób ściągnąć do kraju najlepszych naukowców z całego świata. Marzy mu się wręcz naukowe supermocarstwo - podaje "The New York Times".

Program nie ma limitu osób, które mogą do niego przystąpić, dlatego każdy naukowiec może liczyć na to, że do Wielkiej Brytanii wjedzie bez problemu, oczywiście spełniając wymogi. Ze względu na brexit, Wyspom grozi brak rąk do pracy w najbardziej kluczowych obszarach. W momencie opuszczenia Wspólnoty, obywatele UE tracą prawo do życia i pracy w Wielkiej Brytanii (chyba, że zarejestrowali się po "status osiedlonego"), a Brytyjczycy - do osiedlenia się w pozostałych 27 unijnych krajach.