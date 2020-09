Bramki na autostradach wreszcie znikną. Znamy termin

To właśnie na wspomnianych odcinkach autostrad od 1 lipca 2020 r. szef KAS odpowiada za pobór opłaty za przejazd autostradą. Jak doskonale wiedzą kierowcy, którzy ustawiają się tam w korkach, opłat pobierana jest przed szlabanem, choć od lat rządzący zapowiadają wycofanie się z tej metody.

Można tez płacić elektronicznie, ale tylko przy użyciu dedykowanych urządzeń viaBOX lub viaAUTO w technologii radiowej. To ma się zmienić.

Jak wyjaśnia szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska, wprowadzony zostanie pobór w trybie „free flow” czyli bez konieczności zatrzymywania pojazdów w punktach poboru opłat. Co więcej, nie będzie konieczności posiadania w samochodzie żadnych urządzeń.

Jak to zatem ma się odbywać? MF i KAS planują wprowadzić dwie możliwości opłacania przejazdu autostradą przez pojazdy lekkie, czyli o masie do 3,5 tony. Przez zakup elektronicznego biletu autostradowego lub na podstawie danych geolokalizacyjnych przekazywanych do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS e-Toll.