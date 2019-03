Brexit. Donald Tusk zabiera głos w sprawie opóźnienia wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii

- Jeśli przyszłotygodniowe głosowanie w Izbie Gmin zatwierdzi wynegocjowaną z Brukselą umowę, wówczas Unia może zgodzić się na krótkie opóźnienie brexitu - zapowiedział Przewodniczący Rady Europejskiej, odnosząc się do listu Theresy May. Donald Tusk nie potwierdził jednak, że będzie to, zaproponowana przez premier Wielkiej Brytanii, data 30 czerwca.