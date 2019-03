Brexit. Theresa May prosi Donalda Tuska o czas do 30 czerwca. Znamy treść listu

"Drogi Donaldzie" - tak zaczyna się list May do Tuska, który na Twitterze opublikował dziennikarz Sky News. Kluczową częścią listu jest prośba brytyjskiej premier o pomoc Rady Europejskiej w opracowaniu fortelu pozwalającego na ponowne głosowanie nad umową w Izbie Gmin.

Theresa May na wstępie zapewnia, że jej rząd dąży do wyjścia z Unii Europejskiej w sposób zorganizowany, zgodnie z umową, jaką zawarła z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jeanem-Claudem Junckerem 11 marca.

Szefowa brytyjskiego rządu przyznaje, że parlament dwukrotnie odrzucił przedstawioną przez nią umowę, ale deklaruje, że w tym tygodniu zamierza ponownie zwrócić się do Izby Gmin o poparcie dla jej umowy opuszczenia Unii Europejskiej.

Brytyjska premier przypomina, że spiker Izby Gmin, John Bercow zdecydował, że nie można ponownie poddać po głosowanie umowy, o ile nie będzie "fundamentalnie" różnić się od poprzedniej, która została odrzucona.

Fortel May

Dlatego May prosi Radę Europejską o zaakceptowanie "dodatkowych dokumentów", jakie uzgodniła wspólnie z Junckerem w Strasburgu. To ma pozwolić na przedstawienie tych dokumentów brytyjskiemu parlamentowi. To z kolei ma sprawić, że formalnie nie będzie to ta sama umowa.

Theresa May wyraża przekonanie, że tym razem Izba Gmin zagłosuje "na tak", co umożliwi ratyfikowanie umowy z Unią Europejską przez obie izby parlamentu. Zaznacza jednak, że nie uda się tego zrobić przed 29 marca, dlatego prosi o przesunięcie terminu wejścia w życie art. 50 Traktatu UE do 30 czerwca.

Biuro prasowe brytyjskiej premier w środę rano poinformowało, że rząd podziela zniecierpliwienie opinii publicznej niezdolnością parlamentu do podjęcia decyzji w sprawie brexitu.

29 marca na razie obowiązuje

Theresa May wybiera się na rozmowy w Brukseli we czwartek. Wcześniej miała wysłać list w sprawie odłożenia brexitu do szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska.

O tym, że jeszcze we wtorek lub w środę May wyśle list do Donalda Tuska, poinformował rzecznik brytyjskiej premier. Jak informowały brytyjskie media, data wyjścia Wielkiej Brytanii z UE ma być przesunięta z 29 marca na 30 czerwca, z opcją na dalsze opóźnienie.

Jeśli decyzja w sprawie opóźnienia brexitu nie zapadnie, zgodnie z obowiązującym obecnie prawem Wielka Brytania opuści Unię Europejską 29 marca, z umową czy bez niej.

Brexit. Theresa May nie będzie wnioskowała o znaczne opóźnienie

