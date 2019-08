Brexit. Londyn nie odpuszcza daty 31 października. Chce wyjść z UE bez względu na wszystko

Zobacz: Brexit . Ekspert: Potrzeba ulg zachęcających do powrotu do Polski

Wcześniej, po przylocie do Biarritz, Johnson ostrzegł Tuska, że będzie on znany jako "Mister No Deal", jeśli nie zgodzi się na zmianę porozumienia o brexicie. Johnson odpowiedział w ten sposób na wcześniejszy tweet Tuska, w którym przewodniczący RE wyraził nadzieję, że to Johnson "nie przejdzie do historii jako +Mr No Deal+".