Brexit. May jedzie do Strasburga na rozmowy ostatniej szansy

To kolejny już zwrot akcji w przededniu bardzo ważnego dla Wielkiej Brytanii głosowania w Izbie Gmin. To zaplanowane jest na jutro.

Tymczasem jak podaje Sky News, Theresa May jest właśnie w drodze do Strasbourga, gdzie ma spotkać się z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claudem Junckerem. "Rozmowy mają przełamać brexitowy impas" - informuje Sky.

W przełom nie wierzą jednak internauci, którzy nie szczędzą brytyjskiej premier złośliwości. Jedni piszą, że taki wyjazd to po prostu "strata paliwa", a inni - nie dowierzając - pytają, czy Theresa May "do Strasbourga poleci na swoim jednorożcu".

Jak pisaliśmy w money.pl, szefowa brytyjskiego rządu ma we wtorek poddać pod głosowanie w parlamencie umowę brexitową. Jeszcze dziś po południu plan był taki, że przedstawiona zostanie nie ta, wynegocjowana z Brukselą, tylko wersja Wielkiej Brytanii.

Skąd taki pomysł? Brytyjskie media sugerują, że głosowanie wynegocjowanej umowy May przegrałaby z kretesem. A to oznaczałoby niemal natychmiastową dymisję szefowej rządu, której notowania i tak są już bardzo niskie. Popierać ma ją zaledwie dwóch ministrów.

Jak pisze AFP, w weekend zanosiło się na to, że premier May pojawi się w poniedziałek w Strasbourgu, by po raz kolejny próbować negocjacji z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

W niedzielę wieczorem May rozmawiała z Junckerem. Strony ustaliły, że pozostaną w kontakcie. Teraz okazuje się, że rozmowa telefoniczna nie wystarczyła i May spotka się z przewodniczącym KE osobiście.

We wtorek w Izbie Gmin ma się odbyć głosowanie nad umową z UE (lub jej brytyjską wersją, nieuzgodnioną z Brukselą). Jeśli parlament się na nią nie zgodzi (a wszystko wskazuje na to, że właśnie tak będzie), to następne w kolejce jest głosowanie nad "twardym brexitem", czyli takim bez żadnej umowy.

Jeśli i to zostanie odrzucone, jedynym wyjściem będzie przesunięcie ostatecznej daty brexitu, czyli 29 marca. Na to jednak muszą zgodzić się wszystkie państwa członkowskie Unii.

