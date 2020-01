Bruksela też gra z WOŚP. Przedstawiciele europarlamentu włączają się do akcji

Jakie atrakcje są do wzięcia? Wprawdzie Jerzy Buzek pochodzi z Górnego Śląska, ale zwycięzcę licytacji oprowadzi po Wrocławiu, stolicy Dolnego Śląska. O to, by w trakcie spaceru nie pominąć żadnego ważnego miejsca, zadba dziennikarka Beata Maciejewska, autorka wrocławskich "Spacerowników".