Brytyjska wyspa wybije się na niepodległość? Mogłaby stać się terytorium Norwegii

Wniosek w tej sprawie ma trafić do rady w tym tygodniu, gdzie zostanie poddany analizie. Celem jest zbadanie "alternatywnych form rządów", które mogłyby być zastosowane na Orkadach.

Brytyjska wyspa przed ważnym wyborem

Wyspa chce więcej pieniędzy

Stockan zwrócił uwagę na to, że Orkady mają "wyjątkową okazję" do skorzystania z projektów wiatrowych wokół ich wód. Wzywa radnych do poparcia jego pomysłu, aby znaleźć nowe sposoby na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego i możliwości ekonomicznych dla Orkadów - czytamy na serwisie.