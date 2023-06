135 mln złotych dla firm, które ucierpiały na brexicie. Wkrótce ruszy ostatni nabór

Program Re_Open UK ma przeciwdziałać i łagodzić skutki opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię i pomóc polskim firmom w dostosowaniu swojej działalności do pobrexitowych realiów. Budżet programu to 500 mln zł, czyli około 116 mln euro, a do tej pory złożonych zostało 580 wniosków na kwotę dofinansowania około 86 mln euro.